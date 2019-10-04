На улице Победы в Самаре установили 27 новых светофоров
4 октября 2019 10:34
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На улице Победы завершаются работы по комплексному ремонту участка в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова. Он выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. Работы ведутся на принципах контракта жизненного цикла, сообщает горадминистрация.
К настоящему времени с объемом работ на вышеуказанном участке улицы Победы дорожные рабочие справились более чем на 99%.
«Запланировано смонтировать 59 новых светофоров – транспортных и пешеходных – на 11 пешеходных переходах. 27 из предусмотренного количества уже установлено. Кроме того, еще более 30 светофоров, которые до комплексного ремонта находились на улице Победы, переустанавливают в соответствии со скорректированной дислокацией. Она согласована с Департаментом транспорта Администрации Самары и ГИБДД с учетом анализа очагов аварийности», - сообщил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Новые светофорные объекты соответствуют национальным стандартам.
«Эти светофоры работают на светодиодах, а значит сигналы более заметны в любое время суток. Также данные светофоры почти наполовину экономичнее по сравнению с ламповыми, имеют длительный срок службы - светодиоды гораздо дольше не перегорают», - пояснил представитель субподрядной организации Константин Тиньгушов.
Вместе с тем установлено более 30 новых опор для светофоров.
Подключение светофоров будет осуществляться после того, как их смонтируют в полном объеме, нанесут разметку, установят дорожные знаки.
Параллельно идет установка новых пешеходных ограждений по всей протяженности участка.
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