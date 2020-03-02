Месячник по благоустройству в Самаре начнется в марте
2 марта 2020 11:33
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Такое поручение дала Елена Лапушкина на еженедельном рабочем совещании в мэрии. «Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров сегодня поставил задачу – составить план-график уборочных мероприятий в связи с наступлением ранней весны. Прошу глав районов подготовить информацию и уже на этой неделе начать работу по уборке города», - подчеркнула Глава города.
Также, в ходе совещания главы внутригородских районов отчитались об очистке кровель, тротуаров и внутридворовых территорий от наледи. На сегодняшний день в городе очищены все крыши домов. Работа по очистке дворов и тротуаров продолжается ежедневно в соответствии с планом и адресными обращениями жителей. Управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, несут административную ответственность. С начала 2020 года административными комиссиями внутригородских районов составлено более тысячи протоколов, в том числе за ненадлежащее содержание и уборку дворов, сообщает горадминистрация.
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