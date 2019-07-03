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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Глава КбшЖД пообещал разобраться с рынком на платформе Пятилетка в Самаре

3 июля 2019 13:09
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Глава КбшЖД пообещал разобраться с рынком на платформе Пятилетка в Самаре
На месте торговых рядов хотят сделать транспортный узел.

Руководство Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) вместе с областными и городскими властями определяют правовой статус рынка, который расположен вдоль железнодорожных путей в районе станции Пятилетка. Об этом сообщил глава КбшЖД Рашид Сайбаталов во время встречи с депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном. По информации народного избранника, вблизи железной дороги находится более ста незаконно установленных и функционирующих торговых контейнеров, пишет 63.ру.

— Участки находятся в полосе отвода железной дороги, их незаконное использование вызывает большую обеспокоенность с точки зрения транспортной безопасности, — пояснил парламентарий.

Рашид Сайбаталов сообщил, что платформа Пятилетка и прилегающая к ней территория являются частью будущего транспортно-пересадочного узла, который должен объединить в одну сеть весь региональный транспорт. При его создании будут соблюдены все требования транспортной безопасности.

Сроки работ пока не названы.

Строительство транспортно-пересадочного узла у платформы Пятилетка запланировали еще в 2017 году. На первом этаже здания хотели сделать автовокзал, а на верхних этажах торговые ряды по аналогии с тем, как это организовано на автостанции «Аврора». Планируется, что автомобилисты с путепровода смогут съезжать к автовокзалу и парковкам. Здесь горожане будут пересаживаться на автобус или электричку, либо можно дойти до станции метро, которая находится в 50 метрах от Пятилетки.

Фото: Роман Данилкин
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Комментарии



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