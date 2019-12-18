В Самаре включили каскадный фонтан на склоне у площади Славы
18 декабря 2019 11:44
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Во вторник, 17 декабря, в столице 63-го региона запустили новогоднюю иллюминацию самого большого каскадного светодинамического фонтана. Он расположен на склоне у площади Славы. Вес фонтана — 4 тонны, длина - более 200 метров, а ширина - более 10.
- Основной конструктив фонтана смонтирован и подключён сегодня вечером. Последними штрихами в оформлении станут элементы обрамления масштабной иллюминации - шары и пики. Они будут установлены в ближайшее время, - отметили представители горадминистрации.
Полностью светодинамический фонтан засветится перед Новым годом, пишет Терра.
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