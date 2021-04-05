Жителям Тольятти по поручению Дмитрия Азарова сделают перерасчет за некачественную горячую воду

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Владельцы квартир в Автозаводском районе Тольятти заплатят за горячее водоснабжение меньше: в апрельских коммунальных квитанциях управляющие компании и ресурсоснабжающие организации учтут период, когда в дома подавалась вода с неприятным запахом. Перерасчет сделают по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Об этом на очередном заседании постоянного комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды рассказал глава профильного министерства в региональном правительстве Александр Мордвинов. Он уточнил, что ведомство проследит за тем, чтобы каждую заявку тольяттинцев, получавших в январе некачественные услуги, удовлетворили.

«Министерство с первых дней полностью погружено в эту проблемную ситуацию. Мы полностью готовы провести вместе с городским округом Тольятти все возможные мероприятия для устранения проблемных ситуаций, проконтролировать этот процесс», — сказал Александр Мордвинов.

Вопросы водоснабжения в Тольятти коллегам по комитету предложил обсудить заместитель его председателя, депутат фракции «Единой России» Денис Волков. Он же выступил с инициативой создания рабочей группы при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области. Её участники проследят за тем, чтобы в Тольятти ответственно подготовились к следующему отопительному сезону и не допустили повторения ситуации.

«Общественная комиссия уже поработала в городе после многочисленных обращений жителей. В рабочую группу, которая продолжит заниматься вопросом устранения некачественного водоснабжения, должны войти и депутаты областного парламента. А осенью, накануне нового отопительного сезона, предлагаю провести в Тольятти выездное заседание нашего комитета, оценить, какие были проведены мероприятия, чтобы это не повторилось следующей зимой», — сказал Денис Волков.

Представители ресурсоснабжающих организаций Тольятти рассказали депутатам о причинах «водяного кризиса»: систему водоснабжения в Автограде не ремонтировали капитально на протяжении последних 50 лет. К воде в городе применяют разные методы очистки, но этой зимой её качество резко снизилось. Теперь свое слово должны сказать ученые, которые дадут оценку уровню загрязненности водопровода — только после этого можно будет реализовать проект реконструкции. Также сети подвергнут усиленной санации и гидропневматической промывке, чтобы устранить расплодившиеся бактерии.

Депутаты составили список рекомендаций как для городских и областных властей, так и для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний Автограда. По словам председателя думского комитета Андрея Кислова, надзорным ведомствам поручат усилить контроль за подачей горячей воды в дома тольяттинцев.

Напомним, в середине января жители Автозаводского района стали жаловаться на неприятный запах поступающей в их квартиры горячей воды. Оперативно разобраться с ситуацией руководству города поручил глава региона Дмитрий Азаров. Он также выступил с предложением сделать перерасчет стоимости услуг ЖКХ для всех, кто получал некачественную воду.