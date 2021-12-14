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Все профильные службы Самары в новогодние праздники будут работать без выходных

14 декабря 2021 15:50
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Деятельность организаций, занятых в уборке дворов, также будет находиться на усиленном контроле.

Все профильные службы города в предстоящие новогодние праздники будут работать без выходных. Это касается, прежде всего, предприятий, отвечающих за благоустройство, управляющих и других коммунальных компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также ответственных лиц и дежурных специалистов администраций внутригородских районов, департаментов и всех подведомственных подразделений, на которые возложены функции контроля. 

Организацию выполнения не только актуальных текущих задач, но и работ в  первые дни 2022 года обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Графики дежурств персонала в новогодние праздники должны быть сформированы до 22 декабря. Соответствующее поручение дал Первый заместитель Главы города Владимир Василенко.

На совещании было отмечено, что предусмотреть надо также и технику, и запас материалов для неотложных работ.

В частности, 25-28 декабря администрации внутригородских районов должны будут проверить готовность управляющих организаций к работе в период, когда большинство горожан уйдет на новогодние «каникулы».

Кроме того, акцентировали внимание на изменение погодных условий, прогнозируемое синоптиками во второй половине текущей недели: есть большая вероятность осадков, а в связи с этим может возникнуть необходимость усиления работ по расчистке снега и борьбе с гололедицей.

Владимир Василенко напомнил о неукоснительном соблюдении алгоритма уборки и обработки территорий, особенно проезжих частей и тротуаров улично-дорожной сети, придомовых площадок и внутриквартальных проездов. МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» поставлена задача активизировать работы по мониторингу вверенных объектов, а МП «Благоустройство» и другим подрядчикам – в соответствии с погодными условиями обеспечить максимальное задействование спецтехники и дорожных рабочих.

Деятельность организаций, занятых в уборке дворов, также будет находиться на усиленном контроле. Во взаимодействии с районными администрациями специалисты МП «ГАТИ по благоустройству» продолжат следить за состоянием территорий. Отметим, что в рамках их содержания работы должны выполняться не только своевременно, но и качественно, с сохранением всех имеющихся элементов благоустройства, что особенно важно для объектов, отремонтированных по различным программам и проектам.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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