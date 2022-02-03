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 В Самаре на уборку территорий города мобилизованы все службы благоустройства и коммунальные организации

3 февраля 2022 16:44
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Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами.

Накануне в Самаре и регионе в связи с обильными снегопадами объявлен оранжевый уровень опасности. Только за 3 первых февральских дня выпало 42% месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигла 69 см.

2 февраля в ночную смену на уборку территорий города мобилизованы городские службы благоустройства и коммунальные организации. Работы продолжаются в интенсивном режиме и сегодня, в дневную смену.

Работы по расчистке территорий города от снежных накоплений, их вывоз, противогололедная обработка являются сейчас первоочередными. Помимо этого,  в активной фазе очистка кровель от снега и наледи.

По поручению Владимира Василенко основные усилия дорожных и коммунальных служб направлены на обеспечение беспрепятственного движения общественного транспорта, расчистку подходов к объектам социальной сферы и железнодорожным платформам.

Сегодня на территориях города работает 391 единица техники и 3 412 уборщиков территорий, дополнительно выведен персонал и техника, привлеченная дорожниками и районами. В том числе для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров и других элементов улично-дорожной сети вместе с дополнительными ресурсами задействовано 174 единицы машины и 224 дорожных рабочих для расчистки вручную.

В связи с потеплением на участках ведутся активные работы по поддержанию сетей дождевой канализации в рабочем состоянии: решетки дождеприемных колодцев открывают, тщательно расчищая снег в этих локациях.

Параллельно ведутся работы по расчистке проезжей части с помощью плуга и щетки на базе МДК – комбинированных дорожных машин. Принимаются все меры для того, чтобы ликвидировать сужение проезжей части.

Внутриквартальные и незакрепленные территории, объекты близ социально значимых зданий приводят в порядок районные службы благоустройства – МБУ. За УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН закреплены обязанности по расчистке придомовой территории, выходов из подъездов, тротуарных дорожек и скатных кровель вверенных им многоквартирных домов.

Сегодня в дневную смену на данных участках работает порядка 2 900 дворников и 172 единицы техники, в том числе 27 единиц специализированных машин предоставлено промышленными предприятиями, дорожно-строительными и другими организациями и компаниями.

В очистке скатных крыш задействовано 86 бригад – 248 человек, запланирована к очистке 301 кровля.

Мониторингом состояния территорий и координацией работы всех профильных служб, включая МБУ, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и дорожников, осуществляют первые лица районных администраций, в том числе, при участии управляющих микрорайонами.

В Самаре в последние годы общественный контроль является неотъемлемой частью оценки состояния территорий. Во взаимодействии с профильными специалистами и службами общественники участвуют в мониторинге всех работ, которыми охвачен город.

Все сообщения от граждан, поступающие в социальные сети, фиксируются Центром управления регионом Самарской области и Муниципальным центром управления Самары. Работа МЦУ Самары объединяет сразу несколько направлений. Это, прежде всего, взаимодействие с жителями в соцсетях, обеспечение работы сервисов обратной связи с горожанами, информирование о событиях в городе. За январь 2022 года МЦУ Самары зафиксировано и передано в работу более 5000 сообщений. Задействованы все районные администрации и профильные департаменты, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо этого, во время проведения работ по расчистке дворовых территорий и улиц граждан призывают откликаться на просьбы обслуживающих организаций убирать или переставлять личный транспорт для более эффективной качественной уборки.

 

Фото: администрация Самары

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