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Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов

18 мая 2022 15:09
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В 2022 году планируется построить и оснастить восемь котельных в четырех муниципальных образованиях Самарской области. 

Во вторник, 17 мая, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов. 

 В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, представители министерства здравоохранения, министерства образования и науки области, глава регионального управления Ростехнадзора Ирина Панфилова, руководство Госжилинспекции и ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области. 

 «Традиционно подготовку к новому осенне-зимнему периоду мы начинаем через несколько дней после завершения предыдущего. Необходимо проанализировать итоги прошедшего сезона и наметить планы на будущее. Благодаря системной работе нам удалось за прошлый год на 19 процентов сократить количество инцидентов на коммунальных сетях. Это очень неплохой показатель. Мы провели модернизацию целого ряда котельных на территории Самарской области. Значительные усилия были направлены на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения. Только в крупных городах, например, было переложено 102 км тепловых сетей. Это рекордное значение за последние 10 лет. Эту работу мы продолжим, в текущем году объемы перекладки на всей территории области также будут значительными», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

Особое внимание участники совещания уделили проблемным вопросам. Так, у восьми муниципалитетов – четырех городов и четырех районов - в минувшем году возникли проблемы с получением паспортов готовности к отопительному сезону.

«Коллеги, такую ситуацию считаю категорически неприемлемой. Паспорт готовности - своего рода гарантия прохождения отопительного сезона без срывов: своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, наличия в штате теплоснабжающих организаций квалифицированного персонала. Для получения паспорта необходимо вовремя устранять объективные и обоснованные замечания Ростехнадзора. В этом году к таким муниципалитетам будет особенно пристальное внимание, подобных ситуаций быть не должно», – акцентировал внимание председатель Правительства.   

Александр Мордвинов доложил, что подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период 2022 – 2023 годов стартовала. В муниципальных образованиях сформированы штабы по подготовке к осенне-зимнему сезону. В настоящее время завершаются мероприятия по формированию, уточнению и согласованию планов перекладки линейных объектов, подготовке объектов коммунального комплекса и суммы необходимых для этого денежных средств.

Планируется реализация ряда инвестиционных инфраструктурных проектов. В рамках государственной программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2022 году планируется построить и оснастить восемь котельных в четырех муниципальных образованиях Самарской области. 

«Мы направим более миллиарда рублей на модернизацию систем теплоснабжения, наиболее масштабный проект будет реализован в Жигулевске, где эти работы уже активно ведутся. Кроме того, в Нефтегорском, Сызранском, Сергиевском районах также будет заменен целый ряд котельных. В будущем году в этих населенных пунктах обеспечивать людей теплом будут более современные объекты», – сообщил первый вице-губернатор.

Кроме того, благодаря финансированию по линии Фонда развития территорий, в 2022-м планируется развернуть строительство новой котельной в Куйбышевском районе Самары, в поселке 116-й километр. 

На совещании также обсудили вопрос оплаты за топливно-энергетические ресурсы предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. По данным регионального Минэнерго, за последний год уровень собираемости существенно повысился. Долги за газ и потребленную тепловую энергию в Самарской области значительно сокращаются. По сравнению с прошлым годом такое сокращение составило 16%.

 

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