В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году

В областной столице в следующем году жители могут столкнуться с ростом тарифов на отопление. Региональный комитет ценового и тарифного регулирования подготовил проект приказа о новом предельном уровне цен на тепловую энергию, который в настоящее время проходит антикоррупционную проверку.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2026 года тарифы для «Т Плюс» планируют установить в диапазоне 5 612,71–5 617,87 руб./Гкал, для МП «Инженерная служба» — 5 612,72–5 621,22 руб./Гкал, а для ООО «Самарская теплоэнергетическая компания» — 5 618,82 руб./Гкал.

Все суммы указаны с учётом НДС и зависят от конкретной системы теплоснабжения, пишет Самара-МК.

Отмечается, что предельный уровень цен призван сдерживать рост тарифов, а окончательные расценки для населения будут закреплены по соглашениям между компаниями и городскими властями.

А еще самарцам грозит увеличение тарифа на капремонт на 38,3% в 2026 году.