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В Самарской области может на 9,1% вырасти плата за услуги ЖКХ

3 августа 2022 10:57
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В Самарской области может на 9,1% вырасти плата за услуги ЖКХ

В грядущем году в Самарской области может вырасти индекс размера вносимой платы за коммунальные услуги до 9,1%.

Напомним, что с 1 июля 2022 года в 63 регионе установлен индекс в размере 3,8%. Однако, в некоторых районах и городах допустимо отклонение от нормы не более чем на 2 %, по Самаре индекс составил 5,2%. Такую информацию сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования области, пишет ГТРК Самара.

Появилась информация, что в 2023 году индекс по областной столице губернии может вырасти с  5,2% до 9,1%:

«Предложение по значениям индекса в среднем по Самарской области на 2023 год сформировали в правительстве региона и направили в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). По проекту, с 1 июля 2023 года индекс должен составить 9,1% с предельно допустимыми отклонениями по отдельным муниципальным образованиям, но не более чем на 2%», — сообщили представители регионального департамента ценового и тарифного регулирования редакции 63.RU.

Это произойдет если проект, который Самарская область направила в ФАС, утвердят. Также в отдельных муниципалитетах Самарской области возможен рост на 11%. Чиновники объяснили, что увеличение индекса с предыдущим годом на 3,9% связан с учетом изменения стоимости всех коммунальных услуг на основании прогноза социально-экономического развития:

«Индекс на 2023 год рассчитан с учетом изменения стоимости всех коммунальных услуг на основании показателей прогноза социально-экономического развития, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации. Индекс потребительских цен за 2021 год составил 106,7%, за 2022 год (ожидаемое значение) — 116,5%, за 2023 год (плановое значение) — 109,0%. Кроме того, при расчете индекса учитывались, в том числе расходы регулируемых организаций, расходы по концессионным соглашениям и договорам аренды, объемы потребления коммунальных ресурсов. На основании утвержденного индекса для Самарской области будут сформированы предельные индексы по муниципальным образованиям», - сказано в сообщении.

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