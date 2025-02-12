В Самаре стартовали отборочные игры среди школьных баскетбольных команд в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

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В Самаре начались отборочные игры среди школьных сборных в рамках Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», генеральным спонсором которого является ПАО «Т Плюс». Лучшие команды выступят в финале регионального этапа, который пройдёт 18 февраля 2025 года.

Всего в региональном этапе Самарской области в сезоне 2024/25 г. приняла участие 361 команда юношей и девушек из 214 общеобразовательных организаций 40 муниципальных образований региона. На протяжении трёх дней – 11, 12 и 18 февраля – 16 команд юношей и девушек поборются за звание сильнейших.

Девушки:

ГБОУ лицей с. Хрящёвка,

МБОУ Школа № 25 г.о. Самара,

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрань,

ГБОУ СОШ с. Алексеевка,

ГБОУ СОШ № 2 ж/д ст. Клявлино,

ГБОУ Гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск,

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук,

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Отрадный.

Юноши:

ГБОУ СОШ № 7 г.о. Новокуйбышевск,

ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Новосемейкино,

ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский,

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани,

МБОУ Школа № 148 г.о. Самара,

ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье,

ГБОУ Гимназия г.о. Похвистнево,

ГБОУ Лицей с. Хрящевка.

18 февраля в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоятся главные матчи Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области. Среди лучших команд будут разыграны медали и две путёвки на финал чемпионата Приволжского федерального округа.

Социальный проект «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», стартовавший в 2007 году в Перми, прошёл длинный путь развития – от регионального до всероссийского. В восемнадцатом сезоне (2024-2025 гг.) Лига установила очередной рекорд по количеству регионов и участников – 18 450 команд из 81 региона нашей страны.

Фото: pxhere.com