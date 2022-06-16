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В Самаре стартовали обучающие семинары для жителей в рамках проекта "Мой дом"

16 июня 2022 20:09
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15 июня одна из первых таких встреч с жителями в этом году прошла в Железнодорожном районе Самары.

В Самаре стартовала очередная серия тренингов-семинаров для председателей советов многоквартирных домов в рамках проекта «Мой дом», запущенного в 2021 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В начале 2021 года губернатор Самарской области проводил серию встреч с председателями советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По итогам этих мероприятий в марте 2021 года создан специальный Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Обучающая программа центра призвана повысить уровень грамотности председателей советов МКД в вопросах жилищно-коммунального хозяйства путем проведения семинаров-тренингов.

Таким образом, в 2021 году во всех районах прошли обучающие тренинги, в ходе которых жителей познакомили с изменениями законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих сферу ЖКХ, а также научили правильно готовить и проводить общее собрание собственников МКД, корректно заполнять необходимые документы. Также участников познакомили с порядком формирования тарифов на содержание жилого помещения в МКД, о действующих муниципальных нормативных актах, устанавливающих тарифы на содержание жилого помещения в МКД.

Как и в прошлом году, встречи будут проходить в формате группового обучения и индивидуальных консультаций во всех внутригородских районах Самары.

15 июня одна из первых таких встреч с жителями в этом году прошла в Железнодорожном районе Самары. В семинаре приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Самарской области, представители Администрации Железнодорожного внутригородского района, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, Фонд капитального ремонта Самарской области и другие профильные структуры, с которыми могут взаимодействовать жители в процессе управления многоквартирным домом.

В текущем году в рамках обучающей программы специалисты затрагивают 2 ключевые темы: знакомство с системой ГИС ЖКХ и разъяснение прав граждан на покой и тишину в рамках действующего законодательства.

«На сегодняшний день один из важнейших источников информации и эффективным способом взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями является система «ГИС ЖКХ». Здесь жители могут получить информацию о проведении капитального ремонта в доме, получить показания приборов учета, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. Ответы на все эти вопросы можно найти в электронной системе ГИС ЖКХ. Специалисты ГЖИ сегодня подробно расскажут о работе системы и ее возможностях, - прокомментировала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Самары по вопросам социальной сферы и работе с общественными объединениями Ольга Шимочкина. – Хочу отметить, что подобные обучающие мероприятия сближают жителей с органами власти и другими структурами, это взаимодействие необходимо самарцам для эффективного управления многоквартирным домом».

Далее в ходе обучения обсудили права граждан на покой и тишину в многоквартирных домах, которые регламентируются законом о тишине от 13 января 2014 года N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области». Присутствующим на семинаре рассказали о порядке действий самарцев в случаях нарушения данного законодательства.

В практической части семинара председатель ТСЖ «Мяги 24» Мария Савина рассказала о положительной практике применения своих навыков в рамках управления многоквартирным домом. В частности, она поделилась с обучающимися опытом смены формы управления МКД.

«В современных условиях трудно ориентироваться в большом потоке информации. На семинарах всегда получаешь полезные знания, которые можно применить на практике. Например, в прошлый раз мы рассматривали тему проведения собрания собственников жилья. Нам раздали документы, которые помогли вовремя сориентироваться. Такие семинары сближают горожан и специалистов ЖКХ. На одной из встреч специалисты ГЖИ предложили помощь в проведении голосования с помощью электронной системы ГИС ЖКХ. Это нововведение необходимо, потому что в домах много молодежи, а формат собраний перестал быть актуальным», - отметила  председатель ТСЖ “Мяги 24” Мария Савина.

Помимо этого, проходящим обучение выдается обновленная рабочая тетрадь для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК с образцами документов в качестве дополнительного информационного и методического материала, необходимого в работе.

В завершение тренинга обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов.

В целях оказания дополнительного содействия горожанам в управленческой деятельности многоквартирными домами, в Железнодорожном районе в ближайшее время начнут работу локальные ресурсные центры информационной и юридической поддержки по следующим адресам:

- ул. Киевская, 14,

- ул. Аэродромная, 9,

- ул. Чернореченская, 21А.

В Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии Регионального Центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-263. По телефону могут обращаться все желающие в рабочие дни.

 

Фото:  администрация Самары

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