В Самаре работает более 100 бригад кровельщиков

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Коммунальные службы Самары усилили работу по очистке кровель от снега и наледи. Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш, их в Самаре – 7 007.

На территории Советского района расположено 872 дома со скатной кровлей.

«За состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Сегодня в районе задействовано 23 бригады кровельщиков. В настоящее время это одно из приоритетных направлений нашей работы. Мониторинг ситуации, в том числе состояния кровель и внутридворовых территорий, ведется регулярно. В нем участвуют и управляющие микрорайонами»,- комментирует заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Советского внутригородского района Самары Ирина Бандурова.

Сегодня в целях организации своевременной очистки кровель в Самаре сформировано 111 бригад, завтра к работе планирует приступить 116 бригад.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатными кровлями, а также под балконами и кондиционерами, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель, передает пресс-служба горадминистрации.