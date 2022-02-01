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Около 190 тысяч тонн снега вывезли: в Самаре продолжаются расчистка, обработка улично-дорожной сети и контроль за сохранностью ее элементов, включая обновленные на средства дорожного нацпроекта.

Днем 31 января и в ночь на 1 февраля в уборке всех территорий города было задействовано 557 единиц техники и 2 680 уборщиков, включая дворников. В том числе расчисткой улиц занимались 280 дорожных рабочих и 433 машины. Увеличили и расход противогололедных материалов (до 436 тонн в сутки).



Сегодня в Куйбышевский район направили 8 единиц техники и 22 рабочих, которые помогают в ручной расчистке.



Улица Егорова была оборудована парковочными «карманами» и площадь очистки увеличилась. Кроме того, на ул. Егорова проложены надземные трубопроводы, и техника должна маневрировать, чтобы не задеть коммуникации.



"Общественный контроль в Самаре работает давно, в том числе представители ОНФ принимают в этом участие. По прогнозу, на этой неделе снежные осадки продолжатся. В связи с этим нужно минимизировать образование луж и снежной «каши», которые могут пагубно отразиться на дорожном покрытии. И в этом ключевую роль играют расчистка и оперативный вывоз снежных масс", – подчеркнул член регионального штаба рег. отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Сергей Рыжиков.

Фото: администрация Самары