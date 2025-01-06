В Самаре продолжается ликвидация коммунальной аварии на ул. Советской Армии

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Коммунальщики продолжают работать на месте утечки на городском водопроводе в Октябрьском районе. Коммунальную аварию не могут устранить уже больше суток. Об этом сообщили местные жители.

По данным самарцев, утром 6 января работы на месте происшествия еще велись. Улица Советской Армии остается перекрытой.

Напомним, коммунальная авария произошла в районе улиц Советской Армии, Тихвинской и Московского шоссе. Из-за этого 35 многоквартирных домов и более 50 частных остались без холодного водоснабжения.



Ситуация находится на контроле прокуратуры. Организована проверка исполнения законодательства о водоснабжении. По ее результатам будет решен вопрос о мерах реагирования, сообщает Самара-КП.