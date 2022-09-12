В Самаре обсудили подготовку к отопительному сезону 

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По данным на первые числа сентября, к отопительному сезону готовы более 90% от общего числа объектов социальной сферы, образования, культуры и спорта, многоквартирных домов. Сегодня работы по подготовке к отопительному сезону находятся на завершающем этапе.



Общедомовые приборы учета, где это необходимо, проходят плановую поверку. По итогам проведенной работы в настоящее время на каждый дом в управлении компании оформляется паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях.



К старту отопительного сезона в городе готовы 110 котельных. Кроме того, жилищными организациями подготовлено 272 единицы снегоуборочной техники, укомплектовано 342 бригады по очистке кровель. 67,7% техники готово к работе в зимний период. В связи с тем, что в настоящее время осуществляется летнее содержание, полное переоборудование техники к зимнему содержанию планируется завершить до 31 октября.

Фото: администрация Самары