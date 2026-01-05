Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года.
Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%
Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. 
Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре пройдет День адаптивного спорта
Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись.
Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
В ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.
В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада
8 января историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя».
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 8 и 10 января
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада

137
В ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.

В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада, накрывшего город в ночь с 3 на 4 января. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», за минувшие сутки на территории областной столицы выпало 6,2 мм осадков, что составляет 17,5% от месячной нормы. В ночь на 5 января на территории региона был объявлен «жёлтый» уровень опасности, порывы ветра местами достигали 15-20 м/с.

В течение вчерашнего дня в городе работали 186 единиц спецтехники и 169 дорожных рабочих, в ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.

Параллельно с расчисткой дорог, которая идёт без перерывов вторые сутки, коммунальные службы приступили к вывозу снега – всего за минувшие сутки на полигон вывезено более 4 тысяч тонн. Благодаря оперативной работе городских служб не допущено сбоев в работе общественного транспорта. Отметим, что всего с начала зимы с территории Самары вывезено более 29 тысяч тонн снега.

Для очистки дворовых территорий управляющими организациями в минувшие сутки было задействовано 138 единиц техники и более 2600 дворников, силами 45 бригад очищены от снега и наледи 143 кровли. Для комфортного отдыха жителей и гостей города приведены в порядок городские парки, набережная и катки.

Автовладельцам напоминают, что снегоуборочная техника, в числе которой автопоезда, работает на улицах города круглосуточно и парковка личного транспорта вдоль проезжих частей небезопасна и серьёзно затрудняет работу спецтехники. В соответствии с новыми правилами благоустройства автомобили, препятствующие уборке дорог, очистке кровель зданий от снега и наледи, могут быть перемещены на локацию в зоне видимости. Кроме того, просим жителей не загораживать проезды к контейнерным площадкам – это необходимо для своевременного вывоза бытового мусора в течение новогодних праздников.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.
05 января 2026, 12:04
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.... Происшествия
19
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
05 января 2026, 11:53
В Самаре пройдет День адаптивного спорта
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Спорт
40
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
05 января 2026, 11:06
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.  Экология
89

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
452
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
418
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
763
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
810
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1119
Весь список