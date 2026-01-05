В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада, накрывшего город в ночь с 3 на 4 января. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», за минувшие сутки на территории областной столицы выпало 6,2 мм осадков, что составляет 17,5% от месячной нормы. В ночь на 5 января на территории региона был объявлен «жёлтый» уровень опасности, порывы ветра местами достигали 15-20 м/с.



В течение вчерашнего дня в городе работали 186 единиц спецтехники и 169 дорожных рабочих, в ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.



Параллельно с расчисткой дорог, которая идёт без перерывов вторые сутки, коммунальные службы приступили к вывозу снега – всего за минувшие сутки на полигон вывезено более 4 тысяч тонн. Благодаря оперативной работе городских служб не допущено сбоев в работе общественного транспорта. Отметим, что всего с начала зимы с территории Самары вывезено более 29 тысяч тонн снега.



Для очистки дворовых территорий управляющими организациями в минувшие сутки было задействовано 138 единиц техники и более 2600 дворников, силами 45 бригад очищены от снега и наледи 143 кровли. Для комфортного отдыха жителей и гостей города приведены в порядок городские парки, набережная и катки.



Автовладельцам напоминают, что снегоуборочная техника, в числе которой автопоезда, работает на улицах города круглосуточно и парковка личного транспорта вдоль проезжих частей небезопасна и серьёзно затрудняет работу спецтехники. В соответствии с новыми правилами благоустройства автомобили, препятствующие уборке дорог, очистке кровель зданий от снега и наледи, могут быть перемещены на локацию в зоне видимости. Кроме того, просим жителей не загораживать проезды к контейнерным площадкам – это необходимо для своевременного вывоза бытового мусора в течение новогодних праздников.