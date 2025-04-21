В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской

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В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании ООО «Самарские коммунальные системы» отремонтируют водопроводную камеру, расположенную по адресу: улица Вилоновская, 64/улица Ленинская. Восстановительные работы начались сегодня, 21 апреля, и будут завершены до 30 апреля. На период производства работ ограничивается движение городского пассажирского транспорта и личного транспорта горожан. Ограничение введено по улице Вилоновской, на участке от улицы Ленинской до улицы Садовой.



В связи с аварийным ремонтом автобусы маршрута № 50 следуют по скорректированным схемам:

- по направлению к остановке «Железнодорожный вокзал» – по улице Ульяновской, улице Агибалова, а далее – по своему обычному маршруту;

- по направлению к остановке «Батайская» – по улице Спортивной, улице Ульяновской, затем – по привычному маршруту.



В целях неукоснительного соблюдения временных схем с водителями автобусов проведен дополнительный инструктаж.



Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за доставленные неудобства, просит автомобилистов выбирать для объезда соседние улицы, а пассажиров общественного транспорта заранее планировать свои поездки с учетом частичных изменений в работе автобусного маршрута № 50.

фото: администрация Самары