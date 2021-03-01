В «РКС-Самара» подвели итоги конкурса на самый безопасный объект

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В «РКС-Самара» подвели итоги конкурса «Самый безопасный объект 2020 года» и наградили победителей. Это мероприятие проводится уже седьмой год подряд. Основные цели – создание безопасных и комфортных условий труда для всех сотрудников, повышение культуры производства.

В течение года руководители и специалисты профильных подразделений выезжают на объекты, проверяют состояние территории, помещений, соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На итоговом собрании разбирают все нюансы и недочёты, отмечают успехи.

В конкурсе принимали участие 13 структурных подразделений «РКС-Самара». В первой группе (головные сооружения и насосные станции) победителем стал коллектив насосно-фильтровальной станции № 3. Во второй группе (лаборатории) победили сотрудники Испытательной химико-бактериологической лаборатории сточных вод, в третьей группе (сетевые цеха и вспомогательные сооружения) – участок подготовки производства цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1. В номинации «Улучшение года» победили канализационно-насосная станция № 19, насосно-фильтровальная станция № 3 и отделение Испытательного центра контроля качества воды.

Победители в номинации «Личный вклад сотрудника» были награждены грамотами и ценными подарками. Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул важность стандартов в работе, призвал руководителей с большей ответственностью относиться к вопросам охраны труда не только перед проверками, но и каждый день без исключения.



