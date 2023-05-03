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В четырех городах Самарской области отремонтируют тепловые сети «Т Плюс»

3 мая 2023 20:16
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В четырех городах Самарской области отремонтируют тепловые сети «Т Плюс»

После майских праздников специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приступят к текущему ремонту тепловых сетей во всех городах присутствия компании. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в следующие периоды:

- с 10 по 16 мая 2023 года – Нижняя зона Новокуйбышевской ТЭЦ-1;

- 10 мая 2023 года – котельная №3 Тольяттинских тепловых сетей;

- с 11 по 20 мая 2023 года – тепловые сети от Сызранской ТЭЦ;

- 11 мая 2023 года – котельная №14 Тольяттинских тепловых сетей;

- с 11 по 24 мая 2023 года – тепломагистраль №1 от Самарской ТЭЦ в границах улиц: пр.Карла Маркса - ул.Стара Загора - ул.Ново-Вокзальная – ул.22 Партсъезда – ул.Г.Димитрова – ул.Ташкентская – ул.Фадеева.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в тепловые справочные службы: в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322; в Сызрани (8464) 929-2-51.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

Теги: Т ПЛЮС

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