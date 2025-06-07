Управляющие компании в РФ обязали отчитываться перед жильцами

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании (УК) в течение первого квартала текущего года отчитываться в единой форме перед жильцами домов. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Согласно документу, управляющие организации, жилищные кооперативы, а также товарищества собственников жилья и иные специализированные потребительские кооперативы должны будут в первом квартале текущего года предоставлять собственникам жилья в многоквартирных домах отчет по управлению домом за минувший год. Кроме того, такой отчет должен будет быть размещен в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе.

Форму годового отчета определит Минстрой РФ.

Также законом устанавливается, что орган местного самоуправления, переводящий жилое помещение в нежилое и наоборот, а также согласовывающий перепланировку, должен направлять выписку из ЕГРН собственнику жилья в личный кабинет на едином или региональном портале госуслуг, либо на электронную почту собственника, пишет Смотрим.