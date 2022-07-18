Тепловые сети от Самарской ТЭЦ проверят на прочность

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С 20 по 30 июля 2022 года ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей 3-й магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Ташкентская - ул. Солнечная - ул. Ново-Вокзальная - Московское шоссе – ул. Ташкентская - ул. Стара Загора - ул. Алма-Атинская - ул. Дальняя.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать обязательные меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам на круглосуточную интернет-приемную https://teplo.energy/ или по телефону 953-79-04 и 279-79-79.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме!