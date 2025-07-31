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«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района

31 июля 2025 09:26
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«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района

Сотрудники «Т Плюс» выполнят ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района Самары. В связи с этим с 4 по 17 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Пугачевский тракт, Егорова, Долотный переулок, Гаражный проезд, Хасановская, Саратовский переулок, Ново-Молодежный переулок, Придорожная, Бакинская, Грозненская.

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для выявления слабых участков тепловых сетей. По результату гидравлических испытаний энергетики меняют изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

На период ремонта сетей в Куйбышевском районе «Т Плюс» призывает горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

 

После устранения выявленных повреждений энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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