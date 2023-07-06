Свыше 57 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» подписались на электронную квитанцию

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За первое полугодие 2023 года почти 40 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани перешли на электронные квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс». Таким образом, свыше 57 тысяч клиентов энергокомпании сделали выбор в пользу онлайн-документа, отказавшись от бумажных платежных документов.

Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 500 тысяч бумажных квитанций общем весом более 2 тонн. Из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, то есть всего 8000 листов. В 2023 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к «электронной квитанции», общими усилиями спасли почти 100 деревьев.

Напомним, что в Самарской области продолжается акция «Офис в кармане». До 30 сентября 2023 года будут определены победители, которые получат суперпризы – смартфоны. Главным условием акции является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Впоследствии данный сервис позволит клиентам энергокомпании оперативно оплачивать тепло и горячую воду.

«При переходе на электронную квитанцию данные по начислениям доступны нашим клиентам с первого числа каждого месяца. Более того, отказ от бумажного носителя помогает беречь природу, внося свой вклад в сохранение лесов на нашей планете», - подчеркнула руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Ольга Хамитова.

Акция «Офис в кармане» в Самарской области проходит с 1 мая. Подробнее о ней можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

Фото: ru.freepik.com