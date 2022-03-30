Свыше 18 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» 

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Свыше 18 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в акции «Весна - тают пени!». Всем им будут списаны пени за просрочку платежа за тепловую энергию.

Участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от компании «Т Плюс». Каждому клиенту, погасившему основную задолженность за коммунальные ресурсы, будут списаны ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения. Акция «Весна – тают пени!» продлится до 31 мая 2022 года.

«Наша весенняя акция традиционно пользуется популярностью, поскольку помогает клиентам компании с выгодой оплатить долги. Так, жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевская и Сызрани, погасившим свою задолженность за тепло в марте, энергокомпания списала более 3 млн рублей пени. Призываю всех клиентов урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить подарок от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.