Специалисты «РКС-Самара» за год промыли 306 километров труб канализации

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Специалисты цеха эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» каждый день выезжают по заявкам на устранение технологических отказов на сетях водоотведения.

Всего в прошлом году сотрудники предприятия очистили от грязи и мусора 3768 канализационных колодцев, промыли 306 км сетей водоотведения. (Если промытые сети вытянуть в одну линию, то они почти дотянутся до Казани!)

В 2024 году зафиксировали 4883 засора - и все устранили. Радует, что эта цифра меньше, чем в предыдущие годы - значит, программа профилактики засоров медленно, но верно даёт свои плоды. Каждый житель может принять участие в водоотведении миллионного города: для этого нужно соблюдать простые правила - не бросать в унитаз и раковину бытовой мусор, пищевые отходы, стройматериалы, лекарства и средства гигиены.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»