Специалисты «РКС-Самара» продолжают устанавливать бесколодезную арматуру на сети водоснабжения

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В Самаре уже установлены несколько десятков бесколодезных коверных задвижек. Это современная система управления сетями под землёй. На запорную арматуру устанавливаются штоки – специальные рычаги, которые выводятся на поверхность через небольшой по диаметру люк – кóвер.

Получается, что сама задвижка по-прежнему находится под землёй, но управлять ею можно, не спускаясь в колодец. Это экономит время и ресурсы, снижает риски для рабочих: теперь не нужно спускаться в колодец, который является объектом повышенной опасности.

В середине ноября 2021 года бригада цеха эксплуатации водопроводных сетей № 2 установила новую коверную задвижку по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, 75. В этом же месте специалисты «РКС-Самара» провели работы по улучшению водоснабжения посёлка Малый Сорокин хутор: смонтировали новую водопроводную трубу д-300.

Фото: «РКС-Самара»