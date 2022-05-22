Система мониторинга соцсетей в Самарской области помогла восстановить безопасность на дороге

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Система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» - главный инструмент Центра управления регионом Самарской области - помогла восстановить безопасность на дороге. Житель Самары решили привлечь внимание властей к очередной яме на проезжей части, которая образовалась вследствие провала дорожного полотна. «На пересечении улиц Ново - Садовая и Лейтенанта Шмидта провалился колодец вместе с асфальтом.

По улице Лейтенанта Шмидта образуются пробки и создаются аварийные ситуации. Прошу вас починить данный участок дороги от дальнейшего провала грунта. Прилагаю фото от 17 мая 2022 года», - написал Евгений в официальной группе Департамента городского хозяйства https://vk.com/deptrassamara. Через два дня вопрос был решен службами благоустройства города, дорожное покрытие восстановили. Теперь автомобилистам ничего не угрожает.