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Самая актуальная тема октября в соцсетях Самарской области - запуск отопления

12 октября 2022 09:38
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Самая актуальная тема октября в соцсетях Самарской области - запуск отопления

Самая актуальная тема октября в соцсетях Самарской области - запуск отопления в жилых домах и учреждениях образования. Всего с начала месяца в систему «Инцидент Менеджмент» поступило более 1,5 тысяч сообщений на эту тему. 
Среди муниципальных районов чаще всего на качество отопления жаловались жители Ставропольского, Безенчукского, Волжского и Красноярского районов. Родители детского сада "СОКОЛЕНОК", в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района обратились с просьбой срочно запустить отопление, поскольку воспитанники стали чаще болеть. В пятницу, 7 октября здание сада начали отапливать. В поселках Луначарском, Приморском, откуда поступали жалобы, также дали отопление. По данным администрации района, тепло пришло в 50 социально-значимых объектов и 60 многоквартирных домов. Процесс подключения продолжается. 
Семья добровольца из Кинель-Черкасского района, который в данный принимает участие в специальной военной операции, обратилась к властям региона в соцсетях с просьбой решить вопрос с отоплением. Руководством Кинель-Черкасского района принято решение оказать помощь семье военнослужащего. Администрация установит для отопления дома электрический котёл. 
В многоквартирных домах чаще всего возникает проблема с регулировкой отопления по стоякам. С управляющими компаниями взаимодействовать привыкли далеко не все граждане, им проще написать жалобы в официальном аккаунте органов власти в соцсетях. Такие ситуации сотрудники ЦУР берут на контроль вместе с муниципальными центрами управления, которые созданы в городах и районах Самарской области. 
Жители дома на ул. Осипенко, д.38, Октябрьского района Самары сообщили в соцсетях, что в их новосторойке отсутсвует отопление и горячая вода с конца сентября. Вопрос постановки дома на учет решается в Ростехнадзоре, процедура это не быстрая, а уже октябрь. Люди с маленькими детьми и пожилыми людьми, остались без отопления и горячей воды. После жалоб в соцсетях вопрос решили, и по информации администрации Октябрьского района теплоснабжение в доме на Осипенко запущено. 
Если есть серьезные претензии к работе УК, то для принятия мер можно обратиться в ГЖИ Самарской области с авторизованным заявлением через ГИС ЖКХ.
Пошаговая инструкция по подаче заявления через ГИС ЖКХ доступна по ссылке: gzhi.samregion.ru/2022/03/23/napravlenie-obrashheniya-v-adres-uk-tszh-zhsk-rso-i-gosorgany-s-ispolzovaniem-lichnogo-kabineta-grazhdanina-v-gis-zhkh

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