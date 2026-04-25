Самарцам рассказали, почему сейчас не получится вернуть отопление в их квартиры

Жители Самарской области и областной столицы жалуются на холод в квартирах и требуют вернуть тепло в их дома. По мнению властей, отопительный сезон уже не возобновить. Рассказываем, почему.

16 апреля в Самаре, как и во многих муниципалитета области, отключили отопление, а тепловики начали переводить энергообъекты на летний режим работы. Все логично: согласно нормам действующего федерального законодательства, среднесуточная температура на протяжении 5 дней подряд не опускалась ниже 8 градусов тепла.

Но, как это обычно и бывает, после отключения отопления в регионе похолодало. С 21 апреля среднесуточная температура упала ниже «+8». Жители области стали жаловаться в соцсетях на холод в квартирах и просить губернатора и мэров городов вернуть тепло обратно. В ответ получили стандартные ответы от пресс-служб администраций: мол, 16 апреля отопительный сезон завершили и возобновить его не представляется возможным.

«С учетом поэтапного отключения и благоприятным прогнозом погоды до конца недели возобновление отопительного сезона в Самаре не планируется. В первую очередь отключают подачу тепла в многоквартирные дома и промышленные предприятия, объекты социальной сферы – на завершающем этапе. В зданиях, имеющих собственные тепловые пункты, отопление отключают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК», – сообщила мэрия областной столицы.

Казалось бы, все логично, но мы посчитали, что тема до конца раскрыта, от чего народ по-прежнему негодует. Тем более, что в некоторых муниципалитетах отопление стали отключать гораздо позже. К примеру, в Сызрани отопительный сезон завершают сегодня, 24 апреля.

Сейчас тепловики проводят гидравлические испытания, чтобы устранить дефекты и провести своевременный ремонт трубопроводов перед следующим отопительным сезоном. А начиная с воскресенья, 26 апреля, среднесуточная температура воздуха будет уже выше 8 градусов тепла и продолжит расти, пишет Самара-МК.