Российские кинотеатры уберут все зарубежные фильмы с 30 апреля до 11 мая

Кинокомпания Атмосфера кино разослала кинотеатрам меморандум из-за проката фильма «Литвяк».

Компания поддержала инициативу Ассоциации владельцев кинотеатров о временном отказе от показа новых зарубежных релизов без легального статуса с 30 апреля по 11 мая 2026 года.

В это время кинотеатрам предлагают не включать в расписание фильмы без официального правообладателя в России и действующего прокатного удостоверения.

В это время должны были выйти картины «Дьявол носит Prada 2» и байопик о Майкле Джексоне «Майкл», пишет iphones.ru.