С 14 мая по 27 мая будет временно ограничена подача горячей воды в Кировском, Промышленном и Советском районах

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Ограничение коснется зданий, расположенных в границах следующих улиц: пр. Кирова, ул. Физкультурная, ул. Металлистов, ул. XXII Партсъезда, ул. Свободы, ул. Победы, пр. Металлургов, ул. Каховская, ул. Нагорная, ул. Черемшанская, пр. Юных Пионеров, Заводское шоссе, ул. Товарная, ул. Юбилейная, ул. Теннисная. Более подробно с адресным перечнем можно ознакомиться в приложении или в карточках.

Ограничение связано с подготовкой городских коммуникаций к отопительному сезону 2025-2026 года. В этот период специалисты компании «Т Плюс» выполнят плановый ремонт и проведут гидравлические испытания 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной.

Получить более подробную информацию можно в справочной службе по телефону 8(800)700-18-46 или воспользоваться онлайн-порталом tss.tplusgroup.ru.