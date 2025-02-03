"РКС-Самара" устранили 127 повреждений на городских сетях и промыли 5,5 км труб за неделю

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За прошедшую неделю «РКС-Самара» устранили 38 повреждений на сетях холодного водоснабжения. Среди них: ремонт водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Советской Армии, 253 Б, замена задвижки на ул. Алма-Атинской, обновление участка трубы на ул. Дзержинского, работы на линии на пр. Карла Маркса, 282. В субботу, 1 февраля, специалисты предприятия заменили пожарный гидрант на ул. Молодогвардейской, 121. Также в субботу и воскресенье перекладывали канализационную линию диаметром 160 мм на ул. Аксакова. Работы велись бестраншейным методом.

За 7 дней устранили 89 засоров на сетях водоотведения. Особенно запомнился один на ул.Гагарина, 10 - дежурная бригада цеха эксплуатации канализации под руководством техника Максима Коросташа долго и методично промывала линию между 6, 8 и 10 домами, достали много мусора. Жители горячо поблагодарили всю бригаду за работу, это было очень приятно для сотрудников. Всего за неделю промыли спецтехникой 2357 метров и прочистили 3308 метров канализационных линий. Также отремонтировали 17 колодцев и 13 - почистили.

Работы продолжаются, холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется в штатном режиме. Оперативная информация размещается в группах предприятия: ВК (https://vk.com/rks_samara) и телеграм (https://t.me/rks_samara).

Фото: пресс-служба "РКС-Самара"