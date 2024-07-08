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«РКС-Самара» тянут водоводы в Куйбышевский район и начали готовить НФС-3 к переключению на новый режим.

Больше половины работ по укладке водоводов в Куйбышевский район уже выполнено - и строительство продолжается. Новые трубы диаметром 1000 мм тянут от ул. Горной до насосно-фильтровальной станции №3 (НФС-3) на Южном шоссе.

Самый сложный участок – под дном реки Самары уже уложен. Сейчас строители прокладывают отрезок труб длиной в 471 метр по ул. Авиационной, монтируют водопроводные колодцы и камеры. Параллельно идёт строительство двух камер на территории НФС-3. В них делают гидроизоляцию и устанавливают запорную арматуру. Это особо важные камеры, именно здесь будут подключать новые трубы к станции и сетям, по которым вода будет подаваться жителям.

Работы ведутся по инвестпрограмме «РКС-Самара», стоимость проекта 2,5 млрд рублей на условиях софинансирования из бюджета ресурсной компании, а также городского, областного и федерального уровня.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»