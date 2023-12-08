«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

12 декабря запланирована переврезка водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Республиканской. Для этого с 09:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам: Енисейская 62А, 64, 106, 106А.

13 декабря будет проводиться замена запорной арматуры на НСП на пр. Кирова. С 9:00 до 15:45 ХВС будет отключено по адресам: пр. Кирова 385А, 395, 399; ул. Г.Димитрова, 76, 78, 80, 69.

14 декабря запланирована замена задвижек на сетях на ул. Осипенко. С 9:00 до 23:00 может быть отключена холодная вода по адресам: ул. Осипенко, 14, 20, 24; ул.Ново-Садовая, 22, 24. Адрес установки бойлера: ул.Осипенко, 20.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.