«РКС-Самара» провели итоговый Штаб по благоустройству за 2020 год 

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Заседания Штаба по благоустройству проходят в «РКС-Самара» каждую неделю по четвергам. До пандемии сюда могли прийти сотрудники городской и районных администраций, депутаты, управляющие микрорайонами и активные жители. Сейчас заседания проводятся в формате селектора.

В минувший четверг состоялся годовой Штаб. На нём подвели итоги деятельности предприятия в сфере благоустройства. Сколько было вскрытий, открытых или сломанных колодцев, украденных или сломанных ограждений – об этом рассказал руководитель производственно-технического управления Евгений Фролов.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Игорь Жарков и Первый заместитель Главы города Самары Владимир Василенко положительно отозвались о работе предприятия в сфере благоустройства, отметили, что в компании уделяют много внимания порядку и аккуратности даже при высокой производственной загруженности.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул, что ресурсоснабжающее предприятие открыто для любых конструктивных предложений от жителей и представителей городских служб. После заседания приглашённые могли посмотреть изобретения «РКС-Самара» в сфере благоустройства: различные виды ограждений, информационные таблички, мостки для мест проведения ремонтных работ.

Ярким завершением мероприятия стала демонстрация новейшей разработки специалистов «РКС-Самара» для предотвращения воровства крышек водопроводных и канализационных люков. При несанкционированном снятии крышки срабатывает звуковое и красящее спецсредство. Это не только позволит «озвучить» воровство, но и по горячим следам задержать злоумышленника. Все присутствующие убедились – украсть чугунную крышку по-тихому не удастся!