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«РКС-Самара» промыли и прочистили за неделю почти 10000 метров сетей водоотведения
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«РКС-Самара» промыли и прочистили за неделю почти 10000 метров сетей водоотведения

10 февраля 2025 14:17
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На сетях водоотведения было жарко: бригады цеха эксплуатации канализации работали в круглосуточном режиме и устранили 141 засор.

На прошлой неделе ремонтно-восстановительные бригады «РКС-Самара» устраняли технические отказы с рекордной скоростью и в рекордном количестве.

Быстро и технично отремонтировали два водовода, проходящие под дорогами. Пока город спал, в ночь с пятницы на субботу, бригада АВР «РКС-Самара» устранила повреждение на водоводе на ул. Молодогвардейской, 156. Для этого пришлось временно закрыть движение на участке от Ульяновской до Вилоновской. Утром в субботу, 8 февраля, провели ремонт водовода на ул. Советской Армии, 185а. Для этого частично закрыли движение на участке от пр.Карла Маркса до Стара-Загоры. Работали без отключения воды. К вечеру воскресенья оба ремонта завершились с минимальными неудобствами для жителей, подрядная организация восстановила благоустройство и движение было открыто. А всего за неделю было устранено 48 повреждений на сетях холодного водоснабжения.

На сетях водоотведения было жарко: бригады цеха эксплуатации канализации работали в круглосуточном режиме и устранили 141 засор. Это тот самый случай, когда рекордные цифры не радуют. Каждый засор – результат отношения жителей к коммунальным услугам. В эти выходные бригады, кроме привычных остатков еды, салфеток, полиэтилена достали из засора уникальный для канализации предмет - нижнее мужское бельё. Кто хозяин? Готовы вернуть! Уважаемые жители, пожалуйста, соблюдайте правила эксплуатации канализации, не выбрасывайте в унитаз мусор - для этого есть специальная корзина.

За неделю специалисты промыли 4776 метров и прочистили 4575 метров сетей водоотведения, отремонтировали 17 колодцев и ещё 13 - очистили.

Работы продолжаются, холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется в штатном режиме. Оперативная информация размещается в группах предприятия: ВК (https://vk.com/rks_samara) и телеграм (https://t.me/rks_samara).

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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