"РКС-Самара" приняли участие в стратегической сессии по улучшению инфраструктуры города до 2036 года

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Главный инженер «РКС-Самара» рассказал о значимых проектах предприятия для улучшения качества жизни самарцев.

Компания «РКС-Самара» приняла участие в стратегической сессии по развитию города и, в частности, Куйбышевского района. На мероприятии обсудили проект Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

Главный инженер предприятия Игорь Давыдов, который также является участником регионального комитета «Самара-450», рассказал о проектах, которые успешно реализовала компания «РКС-Самара» в городе для повышения качества жизни самарцев. Это строительство двух водоводов с мягкой питьевой водой для Куйбышевского района, модернизация насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе, реконструкция Городских очистных канализационных сооружений.

«Вместе с коллегами рассмотрели различные варианты модернизации системы водоснабжения Куйбышевского района. Предложенные решения позволят повысить качество воды и надёжность её подачи», - подчеркнул Игорь Давыдов.

На встрече также обсудили вопросы ЖКХ, освещения и другие проблемы района. В диалоге участвовали местные жители, предприниматели и молодежь. Предложения участников сессии учтут в стратегии развития Самары.