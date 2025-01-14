"РКС-Самара" поясняют, как не накопить долги, если вы не пользуетесь водой в квартире

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«Если я не пользуюсь водой, то я не должен за неё платить» - рассуждают абоненты, и они совершенно правы, но есть нюансы. По действующему законодательству, начисления за холодную воду и канализацию производятся собственникам жилья, даже если в квартире никто не проживает и не пользуется коммунальными услугами. Начисления производятся по нормативу за число собственников помещения, даже если оно только построено, с черновой отделкой . По установленным тарифам и нормативам это от 632 до 754 рублей в месяц за каждого владельца (зависит от типа горячего водоснабжения в доме). Долг образуется быстро!

Не стоит игнорировать поступающие квитанции, нужно обратиться в «РКС-Самара», чтобы максимально снизить оплату или временно остановить её.

Есть пара способов:

1. Установить приборы учёта, один раз передать «1» (кубомерт), оплатить - и каждый месяц передавать эту цифру (1) до тех пор, пока не начнёте пользоваться услугами. В этом случае начисления не будут производиться. Затем нужно будет передавать уже новые реальные показания. А оплаченный кубометр воды будет уже учтён при следующих начислениях.

2. Отказаться от услуг водоснабжения и водоотведения, опломбировав кран. Для этого нужно письменно или по телефону вызвать специалиста ресурсного предприятия. Услуга опломбировки бесплатная.

Вся информация о состоянии лицевых счетов размещена в квитанциях и в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru. Вопросы по начислениям и урегулированию задолженности можно решить по т. 207-25-40 или сервис «Виртуальная приёмная».