"РКС-Самара" перешли на электронный документооборот с абонентами - юридическими лицами

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Подавляющее большинство абонентов «РКС-Самара» из числа юридических лиц отказались от бумажного обмена документами в пользу электронного документооборота.

Дистанционные способы обмена документами в последние годы стали особенно актуальными. Они не только экономят рабочее время и материалы, но и безопасны. Только в 2021 году на электронный документооборот (ЭДО) перешли почти 4,5 тысячи юридических лиц - абонентов «РКС-Самара». В начале года таких клиентов было 52 процента, к концу года их количество увеличится до 95%.

По ЭДО направляются первичные документы, акты сверки и некоторые другие документы. Кроме того, «РКС-Самара» стали применять QR-код на счетах оплаты для юридических лиц. Все это экономит время и поставщика услуг, и потребителей.