Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 611 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги».
Срок оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2020 год истекает 1 декабря
По данным главы Самарастата, главная проблема для переписчиков – большое число жилых помещений, в которые они не могут попасть для проведения опроса.
В Правительстве Самарской области обсудили первые итоги переписи населения
Видеокамера высокого разрешения установленная на летательном аппарате способна фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра.
Аэростат Росгвардии СО следит за соблюдением правил дорожного движения на трассе М5
Уже третью неделю по всей стране активно идет перепись населения. Главным нововведением для жителей России стала возможность пройти ее дистанционно.
Секретарь Сызранской епархии: "В период непростой эпидобстановки пройти перепись на портале "Госуслуги" удобно и безопасно"
Для тушения пожара привлекались 36 человек, 9 единиц техники, дополнительно привлекался пожарный корабль «Смелый».
В Промышленном районе на базе отдыха за Волгой горел летний дом
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов!
Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем народного единства
За 10 месяцев 2021 года в службу судебных приставов было передано 8 347 дел на общую сумму долга 76 975 599,14 руб.
«РКС-Самара» передали в службу судебных приставов более 8 000 дел должников
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.48
0.39
EUR 82.96
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» передали в службу судебных приставов более 8 000 дел должников

3 ноября 2021 14:07
127
За 10 месяцев 2021 года в службу судебных приставов было передано 8 347 дел на общую сумму долга 76 975 599,14 руб.

Самые безнадежные долги злостных неплательщиков ресурсоснабжающей компании приходится взыскивать через суд с помощью судебных приставов. За 10 месяцев 2021 года в службу судебных приставов было передано 8 347 дел на общую сумму долга 76 975 599,14 руб.

В арсенале судебных приставов достаточно мер воздействия на должников: от бесед и убеждений до списывания средств с карт, ареста имущества и выселения из квартиры. Так, в текущем году судебные приставы вместе сотрудниками «РКС-Самара» провели арест трёх машин. После этого все долги общей суммой 110 267,89 руб. вместе с накладными расходами были оплачены в полном объеме. 

Всего за 10 месяцев 2021 года должники после общения с судебными приставами оплатили 28 598 960,17 руб. за холодную воду. Многие производят оплату частями. 

Вся эта работа: арест имущества, счетов, выселение из квартир, запреты на выезд заграницу и операции с недвижимым имуществом, - не приносит удовольствия ни приставам, ни сотрудникам «РКС-Самара», ни самим должникам. Поэтому потребленные услуги водоснабжения и водоотведения необходимо оплачивать своевременно. В сложной жизненной ситуации необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию, чтобы вместе со специалистами найти выход, получить рассрочку платежей, а не загонять себя в долговую ловушку. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
3 ноября 2021  14:04
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
168
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 ноября 2021  14:00
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
200
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
3 ноября 2021  11:35
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
299
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
636
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2 ноября 2021  10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2501
Весь список