«РКС-Самара» передали в службу судебных приставов более 8 000 дел должников

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Самые безнадежные долги злостных неплательщиков ресурсоснабжающей компании приходится взыскивать через суд с помощью судебных приставов. За 10 месяцев 2021 года в службу судебных приставов было передано 8 347 дел на общую сумму долга 76 975 599,14 руб.

В арсенале судебных приставов достаточно мер воздействия на должников: от бесед и убеждений до списывания средств с карт, ареста имущества и выселения из квартиры. Так, в текущем году судебные приставы вместе сотрудниками «РКС-Самара» провели арест трёх машин. После этого все долги общей суммой 110 267,89 руб. вместе с накладными расходами были оплачены в полном объеме.

Всего за 10 месяцев 2021 года должники после общения с судебными приставами оплатили 28 598 960,17 руб. за холодную воду. Многие производят оплату частями.

Вся эта работа: арест имущества, счетов, выселение из квартир, запреты на выезд заграницу и операции с недвижимым имуществом, - не приносит удовольствия ни приставам, ни сотрудникам «РКС-Самара», ни самим должникам. Поэтому потребленные услуги водоснабжения и водоотведения необходимо оплачивать своевременно. В сложной жизненной ситуации необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию, чтобы вместе со специалистами найти выход, получить рассрочку платежей, а не загонять себя в долговую ловушку.

Фото: «РКС-Самара»