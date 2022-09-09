«РКС-Самара»: на следующей неделе запланировано лишь одно отключение  холодного водоснабжения

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«РКС-Самара» на следующей неделе запланировали лишь одно отключение для замены задвижки на пр.Кирова с непродолжительным отключением абонентов.

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы с отключением холодного водоснабжения по пр. Кирова.

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.