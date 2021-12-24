«РКС-Самара»: музей воды идёт к вам

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Любой анализ воды в лаборатории – будь то титрование, хроматография или спектрофотометрия – начинается со взвешивания. В коллекции музея истории самарского водопровода* хранятся равноплечие весы модели ВЛР-1 кг (ГОСТ 24104-80). Они были выпущены в 1986 году в Ленинграде на заводе «Госметр» – самом старом производителе весов, родоначальнике весовой промышленности.

Сам механизм состоит из колонки, закреплённой на основании, коромысла с подвесами и чашами, нивелира и масляного успокоителя. Весы заключены в стеклянную витрину с деревянной рамой для защиты от воздушных потоков и пыли. Сверху на витрине есть форточки для чистки деталей и регулировки. Для работы на этом механизме нужны разновесы – набор гирь разной массы.

Весы из музея использовали на Городских очистных канализационных сооружениях до конца XX века. Сейчас в лабораториях «РКС-Самара» стоят современные электронные весы: высокоточные, простые и удобные в использовании. Информацию с таких приборов можно передавать по беспроводной связи на различные электронные устройства, выполнять статистический контроль измерений. Сейчас специалисты ИЦКВ** и ИХБЛСВ*** непрерывно проверяют питьевую и природную воду и стоки больше чем по 60 показателям, делая больше сотни тысяч анализов в год.

2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.

*В условиях пандемии групповые экскурсии временно не проводятся.

** Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды

*** Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод

Фото: «РКС-Самара»