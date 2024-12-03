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Региональный оператор по работе с ТКО подвел итоги первого месяца

3 декабря 2024 10:53
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Региональный оператор по работе с ТКО подвел итоги первого месяца

С 1 ноября в Самарской области работает новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – государственное предприятие АО «Экология».
Ежедневно на маршруты по всей территории региона выходит 250 единиц техники. Так, например, городской округ Самара обслуживает более 90 автомобилей, Тольятти – 46, Сызрань – 38, Новокуйбышевск – 32.
Сейчас региональный оператор работает в плановом режиме. В первые дни ноября доля адресов, по которым вывоз не был осуществлен вовремя, составила порядка 40%, однако теперь эта цифра составляет не более 1%. На сегодняшний день единственной причиной невывоза становится невозможность проезда из-за припаркованных автомобилей.


Графики вывоза сформированы с учетом требований и норм СанПиН. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно при температуре воздуха выше +5, а крупногабаритные отходы – раз в 7 дней. При более низкой температуре бытовые отходы собираются минимум раз в три дня, а крупногабаритные – раз в 10 дней. Однако по большинству адресов региональный оператор осуществляет вывоз ТКО ежедневно. В густонаселенные микрорайоны – такие как, например, Крутые Ключи – мусоровозы приезжают дважды в день.
Кроме сбора отходов подрядчики регионального оператора осуществляют мониторинг контейнерных площадок. Так, в ряде микрорайонов зафиксированы случаи повреждения контейнеров, что приводит к сложностям в их обслуживании. Например, в новых жилых микрорайонах Самары – Южный Город и Кошелев Парк – требуют ремонта более 40 накопителей заглубленного типа.
Также регоператор анализирует площадки, которые переполняются регулярно. Это значит, что существующие контейнеры не справляются с объемом образующегося мусора, и требуются дополнительные накопители.
По законодательству, за состоянием контейнерной площадки, наличием и исправностью контейнеров следит владелец контейнерной площадки – муниципалитет или управляющая организация. Сейчас регоператор выстраивает взаимодействие с главами районов и управляющими организациями для совместного решения выявленных проблем.
Продолжается уборка навалов крупногабаритных и строительных отходов, веток, спилов и смёта листвы. Для этих целей ежедневно региональный оператор дополнительно привлекает не менее 15 единиц специализированной техники – самосвалы, бункеровозы, ломовозы, погрузчики. Только в Самаре за месяц работы специальные бригады ликвидировали навалы крупногабаритных и строительных отходов на более чем 600 адресах. Региональный оператор напоминает, что строительные отходы, ветки, спилы и автопокрышки не относятся к ТКО и подлежат вывозу силами собственника контейнерной площадки – муниципалитета или управляющей организации.


Региональный оператор продолжает обрабатывать обращения жителей в ежедневном режиме. Всего за ноябрь АО «Экология» получило более 22 тысяч сообщений через официальный сайт, горячую линию и социальные сети. Количество вопросов к региональному оператору заметно снижается – так, в первой половине месяца поступило вдвое больше обращений, чем в последние две недели.
В первых числах декабря жители Самарской области получат квитанции от АО «Экология». В связи со сменой регионального оператора по обращению с ТКО тариф и размер платы для граждан и организаций не увеличится. В настоящее время тариф составляет 622 рубля за метр кубический. Для жителей многоквартирных домов в городских округах плата составит 4,72 рубля за квадратный метр общей жилой площади. Для потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах в городских округах и муниципальных районах, а также для проживающих в многоквартирных домах в муниципальных районах плата составит 101,08 рублей с человека.
При необходимости внесения корректировок в платежный документ можно направить на электронную почту mail@roeko.ru фото квитанции и необходимые документы, либо оставить заявку на сайте экология-самара.рф в разделе «Заключить договор – Физические лица».
Переплата или долг за предыдущие месяцы не переходит на новый лицевой счет. По вопросам перерасчета оплаты услуг за октябрь и более ранние месяцы необходимо обратиться к прежнему региональному оператору ООО «Экостройресурс».

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