Расчистка подъездов и подходов к социальным и медицинским учреждениям продолжается в Самаре

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Сегодня продолжились работы по зимнему содержанию Пятой просеки – здесь располагается новая школа со встроенным детским садом и ведется строительство второго корпуса. А дорожная инфраструктура была предусмотрительно подготовлена в результате комплексного ремонта по нацпроекту. Автодорогу и пешеходные зоны поддерживают в нормативном состоянии. Их после снегопадов расчистили, сформировали снежные валы, которые вывозятся на площадки для временного складирования накоплений, а тротуары после подметания щетками обработали противогололедным реагентом. Контроль за состоянием улицы осуществляется в круглосуточном режиме. Мониторингом занимаются и представители общественности.

По обновленной дороге можно выехать на улицу Советской Армии, которая также охвачена актуальными сезонными работами. В частности, утром ресурсы были сконцентрированы возле ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6».

Своевременное освобождение улиц от снега предотвратит образование снежной «каши» и луж при оттепели, и это, в свою очередь, убережет дорожное покрытие от возникновения ям, колейности и других дефектов.

За минувшие сутки на территориях города были задействованы 3 166 уборщиков, количество техники было увеличено до 647 единиц, в том числе на улично-дорожной сети трудились 319 дорожных рабочих, выводили 479 машин. Сегодня только в дневную смену расчистку, вывоз снега и обработку улиц обеспечивают 160 единиц спецтехники и 172 уборщика. Ночью группировка сил и средств будет усилена.

С начала января Центром управления регионом Самарской области совместно с Муниципальным центром управления г. о. Самара в социальных сетях зафиксировано почти 2 тысячи сообщений на тему качества уборки снега и наледи с проезжей части, с территорий дворов и внутридворовых проездов. Пик по количеству инцидентов пришелся на период с 14 по 20 января, когда после обильных снегопадов жителям необходимо было добраться до работы, отвести детей в сады и школы, попасть в поликлинику. Механизм обратной связи с жителями отлажен, отработка обращений осуществляется по всему региону.

«Особое внимание ЦУР Самарской области уделяет просьбам от граждан расчистить подходы к социальным учреждениям. Такие сигналы оперативно передаются в работу муниципалитетам. В Самаре важную роль в этом вопросе играют не только мэрия и департамент городского хозяйства, но и администрации внутригородских районов, которые самостоятельно отрабатывают сообщения жителей в социальных сетях, имеют свои официальные аккаунты в интернете», – рассказал руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Районные администрации совместно с инспекторами ГЖИ также контролируют работу управляющих компаний по уборке снега во дворах – обращения на эту тему поступают в течение всей недели, но сейчас их стало заметно меньше. Если в понедельник сразу после снегопадов на территории Самары фиксировалось более 500 жалоб на уборку снега, то сейчас около 100. Ситуация постепенно стабилизируется.

Фото: администрация Самары