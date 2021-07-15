Предписание самарского управления ФАС о нарушениях со стороны ЭкоСтройРесурс было отменено

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13 июля было рассмотрено дело о нарушении региональным оператором антимонопольного законодательства в отношении медицинских клиник ООО “СК ЛАБ” и ООО “Хеликсмед”. На заседании коллегии ФАС присутствовали представители ЭкоСтройРесурс и руководитель самарского УФАС с заместителями. Представители клиник в заседании участвовать не стали.

Заслушав и проанализировав позиции сторон, федеральная коллегия ФАС приняла расчеты, применяемые ЭкоСтройРесурсом, единственно верными и соответствующими законодательным требованиям.

Ситуация вокруг расчетов за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для медицинских клиник тянется с 2020 года. Тогда несколько компаний заявили, что региональный оператор нарушает антимонопольное законодательство и производит неверный расчет по формуле. Самарское УФАС поддержало позицию клиник и заявило, что ЭкоСтройРесурс завысил плату для медицинских клиник в 12 раз, так как в качестве объема расчетных единиц использовал количество посетителей за целый год, а не за месяц. За этим последовали судебные тяжбы и наложение крупных штрафов на организацию.

“Формула, которую мы применяем в отношении медучреждений – эта норма права. Ее нужно читать буквально и применять правило умножения дробей. УФАС навязывает нам применять иной метод подсчета – они предлагают нам где-то за пределами формулы поделить количество годовых посетителей на 12, потом подставить формулу, и еще раз поделить на 12” – отметила в ходе рассмотрения дела перед УФАС России представитель ЭкоСтройРесурс Татьяна Шаронова.

Правильность применения формулы региональным оператором ранее подтверждали: Государственная жилищная инспекция, Министерство здравоохранения Самарской области и Политехнический Университет. Их ответы был однозначными – подставляя годовое значение, регоператор использует формулу верно. Несмотря на это, суд Самарской области оставлял решение УФАС без изменений, отказывая ЭкоСтройРесурсу в удовлетворении исковых требований.

«Региональный оператор не сам определяет формулу, она установлена Постановлением Правительства РФ № 354. Именно по ней осуществляется расчет коммунальной услуги для юридических лиц. В частности, для медицинских учреждений, итоговая сумма зависит от годового количества посетителей и нормативов, утвержденных органами исполнительной власти», – уточняет руководитель правового управления ООО ЭкоСтройРесурс Татьяна Шаронова.

Коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы, в составе четырех руководителей управлений ФАС России, официально отменил решение и предписание Самарского УФАС от 24 мая 2021 года по делу о нарушении компанией ЭкоСтройРесурс антимонопольного законодательства. Решение вступит в силу в ближайшие дни, сообщае пресс-служба компании ЭкоСтройРесурс.