Повреждение на тепловой сети: в  Самаре перекрыли движение по улице Аминева

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В Самаре перекрыли движение на улице Аминева в обоих направлениях из-за повреждения на тепломагистрали. Как сообщили в теплоснабжающем предприятии, специалисты обнаружили дефект и огородили место повреждения, передает sova.info.

Порыв теплосети на улице Аминева (в районе улицы Ново-Садовой) произошёл утром 20 января. По словам очевидцев, распространивших фотографии потопа в соцсетях, кипятком залило всю проезжую часть, тротуары и прилегающие к ним территории. Так, Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области на своей странице в Твиттере опубликовало несколько снимков залитой водой дороги, отметив, что произошла коммунальная авария на инженерных сетях.

В профильной организации уточнили, что специалисты Предприятия тепловых сетей выявили дефект на тепломагистрали и огородили место повреждения трубы.

"Для проведения ремонтных работ временно приостановлено движение транспорта на улице Аминева в обоих направлениях. В планах теплоэнергетиков - устранить неисправность до конца сегодняшнего дня. Просим автолюбителей заранее выбирать безопасный маршрут движения", - отметили в теплоснабжающем предприятии.

Фото: твиттер-аккаунт АСАДО