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Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре

8 ноября 2021 14:02
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Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре

Типовой проект канализационной-насосной станции (КНС) был разработан еще в советское время. Выглядят все КНС довольно скучно – обычные производственные здания в серо-бело-бежевых тонах. Их фасады приходится постоянно обновлять. В «РКС-Самара» решили разорвать цепочку малопродуктивной скучной работы и подошли к очередному ремонту КНС-13* творчески. Было решено оформить здание в цветах и стиле РКС, установить подсветку и уложиться в ранее согласованный бюджет. 

Большую помощь в реализации планов сотрудникам ресурсоснабжающей компании оказала молодой дизайнер, студентка  3 курса факультета архитектуры и дизайна (ФАиД)  АСА СамГТУ Анастасия Пиотровская.  

В результате проведенных работ уже сейчас КНС-13 выглядит по-новому,  привлекает внимание и оживляет городской пейзаж. Все работы на станции будут завершены к концу года. На 2022 год запланированы работы по обновлению еще двух КНС. 

* Канализационная насосная станция №13 – самая большая КНС в Самаре и одна из самых крупных в России. Её проектная мощность – до 800 тыс. м3\сутки. Станция перекачивает стоки Главного Безымянского коллектора на Городские очистные канализационные сооружения. 

В прошлом году на КНС-13 «РКС-Самара» установили два частотно-регулируемых привода. Оборудование позволяет экономно расходовать электроэнергию: её потребление за год снизилось примерно на 25%. 



 

Теги: РКС-Самара

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