158

Отопительный сезон в Самаре: адресная отработка обращений граждан – на контроле городских властей.

На данный момент из 10195 подключено 10155 домов. Количество МКД, где ни разу не подавался теплоноситель, составляет 40 объектов, 36 домов с повреждениями на квартальных сетях, из них по 21 дому работы уже ведутся и завершатся в ближайшее время.

УК должны держать на постоянном контроле все объекты теплоснабжения в период отопительного сезона.

«В этом году стартовали чуть раньше, чем официально был объявлен отопительный сезон. Безусловно, были подключены все социальные сферы. Смотрим те обращения, которые поступают на горячую линию в Департамент, единую диспетчерскую службу и социальные сети. Уже приступили к адресной отработке. Да, у нас есть порывы в домах, где запустили тепло. Таких домов у нас 38. Каждый дом находится на моем личном контроле, работа ведется круглосуточно. В ближайшие дни во все дома поступит тепло», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары