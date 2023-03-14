На улицах Самары за неделю откачано 11 247 кубометров талой воды 

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В Самаре актуальные сезонные работы усилены.

На улицах Самары усилены работы, являющиеся в настоящее время приоритетными: по откачке скопившейся талой воды, очистке дождеприемников, избавлению отдельных территорий от наледи и поддерживающему аварийно-ямочному ремонту дорог.



К настоящему времени с задачей справились более чем наполовину: из 9 500 кв. м совокупной площади локаций, нуждающихся в аварийно-ямочном ремонте, «отработана» площадь в 5 380 кв. м. Аварийно-ямочный ремонт планируется продолжить и в апреле.



В соответствии с погодными условиями активизировали откачку воды в низинах и на участках, пока не оснащенных ливневой канализацией. С 9 по 14 марта откачано 11 247 кубометров, из них 2 741 кубометр – в прошедшие сутки. Задействовано 11 бойлеров

Кроме того, продолжают внесение противогололедных материалов,вывоз остатков снежных накоплений, что минимизирует возможность скопления талой воды.

Фото: администрция Самары